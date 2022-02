Atlete Zoë Sedney voldoet aan limiet voor WK indoor

Sedney brak vorig jaar door met een zevende plaats tijdens de Europese indoorkampioenschappen op de 60 meter horden en in dat seizoen een persoonlijke beste tijd van 7.98. Ze nam ook deel aan de 100 meter horden tijdens de Olympische Spelen van Tokio.

„Zoë is sneller geworden en dat zie je terug in haar races”, vertelt haar coach Bart Bennema vanuit Berlijn. „Ik ben hier heel tevreden mee. Natuurlijk is het jammer dat ze die horde raakt maar hier tweede worden in zo’n sterk veld is gewoon goed. Nu moet ze meer wedstrijden gaan lopen om scherper te worden.”

Koen Smet

Koen Smet verbeterde zijn beste seizoenstijd op de 60 meter horden met één honderdste door in Berlijn nu 7.68 te lopen, net als Sedney goed voor een tweede plaats. De 29-jarige Smet kwalificeerde zich eerder al voor de WK Indoor.

Sedney is al de negende Nederlandse atleet die zich tot nu toe kwalificeert voor de WK Indoor. Naast haar zijn dit Taymir Burnet (60 meter), Isayah Boers (400 meter), Koen Smet en Liam van der Schaaf (60 meter horden), Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Lieke Klaver (400 meter), Jessica Schilder en Jorinde van Klinken (beiden kogelstoten). Van Klinken zal echter niet deelnemen in Belgrado. Zij gaat zich richten op het Amerikaanse college-seizoen, en zal niet voor de wereldkampioenschappen atletiek, komende zomer in Eugene naar Nederland komen, zo liet hoofdcoach atletiek Charles van Commenee onlangs weten.