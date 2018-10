Feyenoord legt PEC over de knie

Feyenoord worstelde de voorbije weken met zijn vorm, leed duur puntenverlies op bezoek bij AZ (1-1) en Willem II (1-1), maar kreeg in de eerste helft tegen PEC het publiek weer eens op de banken. De Rotterdammers kregen een handvol opgelegde kansen en wisten er daarvan twee te benutten.

Jordy Clasie opende de score met een prachtige volley, waarna Nicolai Jørgensen op slag van rust met hoofd toesloeg en zijn eerste competitietreffer van dit seizoen aantekende. De Deense spits kreeg daarvoor al enkele grote kansen, maar vond telkens PEC-doelman Mickey van der Hart op zijn weg. PEC had weinig te vertellen in De Kuip, maar kreeg wel een goede mogelijkheid toen het nog maar 1-0 stond. Gianluca Scamacca schoot van dichtbij op Feyenoord-goalie Justin Bijlow.

Berghuis

In de tweede helft zakte Feyenoord weg en groeide PEC in de wedstrijd. Bijlow hield zijn ploeg op de been door schoten van Mike van Duinen te keren en zag hoe Thomas Lam de lat boven hem raakte. Bij een spaarzame Rotterdamse aanval raakte Sam Larsson de paal, waarna Steven Berghuis de wedstrijd na 72 minuten in het slot gooide. Dat deed de vleugelspeler met een prachtige uithaal van afstand: 3-0.

Feyenoord komt door de zege weer op twee punten van Ajax en zeven van PSV. De Rotterdammers hebben een voorsprong van één punt op Heracles Almelo. PEC Zwolle staat op de elfde plaats, met tien punten.