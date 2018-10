Subtopper Heracles vergroot ellende Groningen

De noorderlingen begonnen nog wel goed aan de wedstrijd in het Polman Stadion. Na een klein kwartier opende Mimoun Mahi de score, nadat hij twee verdedigers passeerde en koelbloedig afrondde. Kort daarvoor had Ritsu Doan al de lat geraakt. Halverwege de eerste helft trok Dalmau de stand weer gelijk. De Heracles-spits kopte de bal binnen, nadat Sergio Padt een schot had los gelaten.

Heracles dacht na de gelijkmaker een strafschop te krijgen nadat Mike te Wierik Dalmau naar beneden trok. Na het bekijken van de beelden ging de bal echter niet op de stip. Datzelfde gebeurde aan de andere kant, toen Doan onderuit werd geschopt, maar er vlak daarvoor al een overtreding was gemaakt door de Groningers.

Direct na rust nam Heracles de leiding. Dalmau profiteerde optimaal van geblunder van Padt en tekende voor de 2-1. De beslissing in de wedstrijd viel tien minuten voor tijd, toen Brandley Kuwas het eindstation was na een snelle Almelose uitbraak. In blessuretijd maakte hij vanuit een vrije trap ook nog de 4-1. Door de ruime zege houdt Heracles aansluiting bij de Nederlandse top. De ploeg van trainer Frank Wormuth heeft een punt minder dan Feyenoord, dat derde staat. FC Groningen deelt de laatste positie met NAC.