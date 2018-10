VVV-Venlo klimt naar ’Europese plaats’

Na 30 seconden wees scheidsrechter Erwin Blank al naar de strafschopstip. Mlapa werd onreglementair afgestopt door ADO-doelman Indy Groothuizen. De Duitse aanvaller van VVV schoot de penalty onberispelijk in de linkerhoek.

Het vroege doelpunt in Venlo bleek geen opmaat voor een spectaculaire wedstrijd. In een laag tempo gebeurde er niet veel aan beide kanten. Patrick Joosten zorgde vlak voor rust nog even voor een moment van opwinding. De buitenspeler van VVV schoot tegen de paal.

Grot, die Mlapa na 68 minuten verving, besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd. In een scrimmage schoot de invaller raak.