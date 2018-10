Anderlecht nadert Brugge na doelpuntrijk duel

Nany Dimata nam de eerste drie treffers van Anderlecht voor zijn rekening, twee voor de pauze en eentje erna. De eerste maakte de 21-jarige spits vanaf de strafschopstip. Pieter Gerkens zorgde in de 54e minuut voor 4-0.

Cercle maakte het door twee doelpunten van Irvin Cardona, in de 56e en 59e minuut, toch nog even spannend. In het laatste halfuur werd niet meer gescoord.

Anderlecht is na elf speelronden derde met 23 punten. Kampioen Club Brugge moest vrijdag tegen Waasland-Beveren met een punt genoegen nemen en heeft 26 punten. Racing Genk leidt met 29 punten.