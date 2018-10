Eerlijke Clasie: ’Ajax speelt stukken beter’

„We zakten in de tweede helft veel te ver weg. Met een gelukkig doelpunt had PEC Zwolle nog op 2-1 kunnen komen en was het voor ons misschien nog wel moeilijk geworden”, vertelde hij bij FOX Sports. „Dat mag ons niet gebeuren, daar moeten we nog hard aan werken”, zei de middenvelder, die met een fraai schot in de achttiende minuut de score opende.

Clasie besefte dat het niet de eerste keer was dat Feyenoord dit seizoen een wisselvallige indruk maakte. „Maar meestal beginnen we dan dramatisch en spelen we na de rust wel goed. Deze keer was het andersom. We stonden niet goed in de tweede helft. We liepen lang achter de bal aan en konden geen druk zetten. Tactisch moet dat beter. In de eerste helft waren we wel scherp en speelden we goed tussen de linies door. Kansen kregen we daardoor ook genoeg.”

Feyenoord gaat komende zondag op bezoek bij Ajax, met als inzet de tweede plek. „Het is duidelijk dat Ajax momenteel een stuk beter voetbalt dan wij”, erkende hij.