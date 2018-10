Teambaas Bendsneyder verdrietig en bezorgd

„Ik ben heel verdrietig en bezorgd over wat er vanmiddag met Bo is gebeurd”, aldus Hervé Poncharal. „Hijzelf kon daar helemaal niets aan doen. Hij is na het voorval niet eens gecrasht. Bo heeft - de pijn verbijtend - zijn machine langs de kant geparkeerd om vervolgens te constateren dat zijn linker scheenbeen was gebroken. Het is ongelofelijk en een heel erg ongelukkig ongeval, ik hoop echt dat we Bo nog terugzien voor het einde van het seizoen. We kunnen daar nu nog geen uitspraken over doen, maar dit is wel het meest ongelukkige dat een coureur kan overkomen.”

Betere dagen

Poncharal hoopt op een snel en voorspoedig herstel van zijn Nederlandse coureur. „Het is een vervelend moment, helemaal nu dit gebeurd is tijdens de eerste van drie opeenvolgende overzeese raceweekenden. Dat is altijd een slecht gevoel. Wij moeten nu hier alles inpakken en vervolgens vanuit hier naar Australië vliegen. Eén iemand blijft hier achter, en dat is niet hoe het hoort. We staan achter onze coureurs en helpen ze graag. Ik hoop dan ook dat er snel betere dagen aanbreken voor Bo.”

Steven Bendsneyder, de vader van de ongelukkige coureur: „Bo zal in Japan een operatie ondergaan, maar dit zal pas gebeuren nadat ik daar ben aangekomen. Dit heeft te maken met het feit dat Bo nog minderjarig is. De keus om de operatie in Japan uit te laten voeren is gemaakt omdat de risico’s om nu al te vliegen te groot zijn, dit in verband met trombose en infecties. De Dorna-artsen hebben aangegeven dat het verstandig is om nog minimaal vier dagen in Tokio te blijven en minimaal nog zolang te wachten alvorens de terugreis naar Nederland te aanvaarden. Eenmaal terug in Nederland zal Bo thuis verder kunnen herstellen en revalideren”, zei hij tegenover Racesport.