Scorende De Roon haalt flink uit met Atalanta

De Oranje-international schoot de bezoekers na 25 minuten voetballen op voorsprong met een fraai afstandsschot. De Sloveen Josip Ilicic maakte er vervolgens drie (28e, 50e en 52e minuut). Robin Gosens (eerder actief bij Heracles Almelo en FC Dordrecht) was verantwoordelijk voor de vijfde treffer.

Hans Hateboer

Bij Chievo kreeg Federico Barba al in de 40e minuut rood. Valter Birsa maakte in de slotfase vanaf de strafschopstip een doelpunt voor de statistieken. Dat zag Hans Hateboer ook, die net als zijn ploeggenoot De Roon de hele wedstrijd speelde.

Mitchell Dijks deed een uur mee met FC Bologna, dat zich in eigen stadion naar een punt knokte. Tegen Torino werd een 0-2 achterstand goed gemaakt: 2-2. Lazio wist bij Parma te winnen met 2-0. Ciro Immobile benutte in de 81e minuut een strafschop en verzorgde de assist bij het tweede doelpunt, in blessuretijd.

Rai Vloet viel in bij Frosinone, dat het tweede punt pakte dit seizoen. Tegen Empoli werd het 3-3.

