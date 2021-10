Live Eredivisie: Feyenoord weer naast Vitesse

Bekijk de uitgebreide statistieken van de duels in de Eredivisie via onze livewidget.

Vitesse-Feyenoord

Feyenoord begint zonder Jens Toornstra aan de uitwedstrijd tegen Vitesse. De aanvoerder zit in Arnhem op de bank naast trainer Arne Slot. De Noor Fredrik Aursnes krijgt op het middenveld de voorkeur boven Toornstra.

Doelman Justin Bijlow draagt daarom de aanvoerdersband. Slot heeft zijn ploeg verder ongewijzigd gelaten. De Engelse aanvaller Reiss Nelson, gehuurd van Arsenal, zit voor het eerst bij de selectie. De 21-jarige Nelson begint op de bank. De aftrap in de GelreDome is om 16.45 uur.

Feyenoord neemt met 15 punten uit zes wedstrijden de derde plaats in de Eredivisie in, Vitesse staat met 10 punten in de middenmoot.

PSV-Sparta

PSV en Sparta zijn de laatste twee clubs die in actie komen dit Eredivisieweekend. Zij trappen om 20.00 uur af in het Philips Stadion.

Ajax onderuit tegen Utrecht

FC Utrecht heeft zondagmiddag voor een stunt gezorgd door op bezoek bij Ajax de Amsterdammers met 1-0 te verslaan. Django Warmerdam had twee jaar geleden voor het laatst gescoord, maar uitgerekend tegen zijn oude werkgever wist hij het net weer eens te vinden en kroonde hij zich tot matchwinnaar. Het betekende de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen voor de ploeg van Erik ten Hag.

Tekst loopt door onder widget

AZ heeft de weg omhoog gevonden

AZ heeft de weg omhoog gevonden in de Eredivisie. Voor de tweede week op rij boekte de ploeg van trainer Pascal Jansen een overtuigende overwinning. Op het kunstgras in Leeuwarden zegevierde AZ met 3-1 tegen SC Cambuur.

Zaterdagavond :

RKC-Eagles

De avond werd geopend door RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Beide ploegen scoorden een keer: 1-1. Go Ahead heeft na acht wedstrijden 7 punten, 1 meer dan RKC.

Willem II

Heracles Almelo bracht Willem II de tweede nederlaag van het seizoen toe. De Tilburgers, die na de zege vorige week op PSV naar de tweede plaats in de Eredivisie waren opgerukt, verloren in Almelo met 3-2 door een doelpunt diep in blessuretijd.

PEC Zwolle

PEC Zwolle leed de zevende nederlaag van dit seizoen geleden. De hekkensluiter van de Eredivisie deed in eigen huis in de stromende regen verwoede pogingen om voor de eerste keer 3 punten te vergaren, maar de ploeg van coach Art Langeler stond na 90 minuten met lege handen tegen sc Heerenveen. De Friezen wonnen met 1-0 door een eigen doelpunt van PEC-aanvoerder Bram van Polen.

Ibrahim Dresevic in slag met Daishawn Redan van PEC. Ⓒ ProShots

Bekijk ook: PEC Zwolle zakt steeds dieper weg in het moeras

NEC

Met Jonathan Okita als uitblinker pakte NEC bij Fortuna Sittard de derde overwinning van het seizoen. De promovendus zegevierde in de laatste zaterdagavondwedstrijdmet 3-1.

Bekijk de uitgebreide statistieken van de duels in de Eredivisie via onze livewidget.

Programma zondag

14.30 uur: Ajax - FC Utrecht

14.30 uur: SC Cambuur - AZ

16.45 uur: Vitesse - Feyenoord

20.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Uitslagen