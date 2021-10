Live Eredivisie: PSV en Sparta sluiten voetbalweekeinde af

Bekijk de uitgebreide statistieken van de duels in de Eredivisie via onze livewidget.

PSV-Sparta

PSV-coach Roger Schmidt heeft voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (aanvang: 20.00 uur) zijn basisteam ongewijzigd gelaten. Dat betekent dat de Eindhovense ploeg met hetzelfde elftal begint als afgelopen donderdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de Europa League (1-4).

Aanvaller Noni Madueke en middenvelder Davy Pröpper zijn bij PSV nog niet fit. Beiden ontbraken donderdag ook al in de selectie voor het duel in Oostenrijk. Bij Sparta zijn de linksbacks Aaron Meijers en Mica Pinto geschorst.

PSV verloor slechts één van de laatste 25 Eredivisieduels met Sparta. Dat was in november 2001 op Het Kasteel (2-1). De laatste thuisnederlaag van PSV tegen Sparta in de Eredivisie dateert van december 1995 (1-2).

Ajax onderuit tegen Utrecht

FC Utrecht heeft zondagmiddag voor een stunt gezorgd door op bezoek bij Ajax de Amsterdammers met 1-0 te verslaan. Django Warmerdam had twee jaar geleden voor het laatst gescoord, maar uitgerekend tegen zijn oude werkgever wist hij het net weer eens te vinden en kroonde hij zich tot matchwinnaar. Het betekende de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen voor de ploeg van Erik ten Hag.

AZ heeft de weg omhoog gevonden

AZ heeft de weg omhoog gevonden in de Eredivisie. Voor de tweede week op rij boekte de ploeg van trainer Pascal Jansen een overtuigende overwinning. Op het kunstgras in Leeuwarden zegevierde AZ met 3-1 tegen SC Cambuur.

Feyenoord onderuit

Feyenoord heeft verzuimd om drie punten in te lopen op Ajax. In navolging van de koploper ging de ploeg van trainer Arne Slot onderuit. In Arnhem was Vitesse met 2-1 te sterk. De grote man bij de Arnhemmers was Loïs Openda, die beide goals maakte. Smet op de overwinning waren de rode kaarten voor de Arnhemmers. Vitesse eindigde de wedstrijd met negen man, nadat Matus Bero en Thomas Buitink in de blessuretijd naar de kleedkamer werden gestuurd.

Zaterdagavond :

RKC-Eagles

De avond werd geopend door RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Beide ploegen scoorden een keer: 1-1. Go Ahead heeft na acht wedstrijden 7 punten, 1 meer dan RKC.

Willem II

Heracles Almelo bracht Willem II de tweede nederlaag van het seizoen toe. De Tilburgers, die na de zege vorige week op PSV naar de tweede plaats in de Eredivisie waren opgerukt, verloren in Almelo met 3-2 door een doelpunt diep in blessuretijd.

PEC Zwolle

PEC Zwolle leed de zevende nederlaag van dit seizoen geleden. De hekkensluiter van de Eredivisie deed in eigen huis in de stromende regen verwoede pogingen om voor de eerste keer 3 punten te vergaren, maar de ploeg van coach Art Langeler stond na 90 minuten met lege handen tegen sc Heerenveen. De Friezen wonnen met 1-0 door een eigen doelpunt van PEC-aanvoerder Bram van Polen.

Ibrahim Dresevic in slag met Daishawn Redan van PEC. Ⓒ ProShots

NEC

Met Jonathan Okita als uitblinker pakte NEC bij Fortuna Sittard de derde overwinning van het seizoen. De promovendus zegevierde in de laatste zaterdagavondwedstrijdmet 3-1.

Programma zondag

14.30 uur: Ajax - FC Utrecht 0-1

14.30 uur: SC Cambuur - AZ 1-2

16.45 uur: Vitesse - Feyenoord 2-1

20.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Uitslagen