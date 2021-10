Statistieken Eredivisie: topclubs na Europese verplichtingen zondag in actie

De avond werd geopend door RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Beide ploegen scoorden een keer: 1-1. Go Ahead heeft na acht wedstrijden 7 punten, 1 meer dan RKC.

Willem II

Heracles Almelo bracht Willem II de tweede nederlaag van het seizoen toe. De Tilburgers, die na de zege vorige week op PSV naar de tweede plaats in de Eredivisie waren opgerukt, verloren in Almelo met 3-2 door een doelpunt diep in blessuretijd.

PEC Zwolle

PEC Zwolle leed de zevende nederlaag van dit seizoen geleden. De hekkensluiter van de Eredivisie deed in eigen huis in de stromende regen verwoede pogingen om voor de eerste keer 3 punten te vergaren, maar de ploeg van coach Art Langeler stond na 90 minuten met lege handen tegen sc Heerenveen. De Friezen wonnen met 1-0 door een eigen doelpunt van PEC-aanvoerder Bram van Polen.

NEC

Met Jonathan Okita als uitblinker pakte NEC bij Fortuna Sittard de derde overwinning van het seizoen. De promovendus zegevierde in de laatste zaterdagavondwedstrijdmet 3-1.

Programma zondag

14.30 uur: Ajax - FC Utrecht

14.30 uur: SC Cambuur - AZ

16.45 uur: Vitesse - Feyenoord

20.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Uitslagen