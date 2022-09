Feyenoord-trainer Slot voelt zich bij twee tegentreffers benadeeld

Aan de 2-1 van Cody Gakpo ging in zijn ogen een overtreding van Ibrahim Sangaré op Javairô Dilrosun vooraf en bij de 4-3 kreeg PSV ten onterechte een hoekschop. De bal was via een PSV’er over de achterlijn gegaan, maar dat ontging de arbitrage.

„Bij die laatste treffer kan de videoscheidsrechter niet ingrijpen en ik vind ook niet dat dat zou moeten”, zei Slot. „Bovendien: als je een corner tegen krijgt, hoeft dat niet direct een doelpunt tegen te betekenen. Al is dat tegen PSV wel bijna het geval. Bij de 2-1 wordt van achteren een tackle ingezet. Maar ook daar moeten we naar onszelf kijken. Je moet geen domme bal inspelen op iemand die gedekt staat.”

PSV ook reden tot klagen

Overigens had PSV ook enige reden tot klagen. Voorafgaand aan de 3-3 leek arbiter Lindhout een mogelijke overtreding op Ismael Saibari onbestraft te hebben laten.

PSV scoorde twee keer uit een hoekschop. „Twee fouten in standaardsituaties is te veel in een topwedstrijd”, oordeelde Slot. „In de voorbereiding waren we ook kwetsbaar bij dat soort momenten, maar toen speelden we nog vaak met middenvelders achterin.”

Ondanks de nederlaag is Slot blij met de ontwikkeling die Feyenoord doormaakt. Anderhalve week geleden verloren de Rotterdammers in de Europa League met 4-2 van Lazio. „Nu bleven we in moeilijke fases wel overeind en wisten we ons terug te knokken. Dat was een verschil met Lazio. Tot de 1-1 vond ik ook ons erg goed voetballen, we vonden constant de vrije man. Als je de drie duels na Lazio ziet, denk ik dat we heel erg goed op weg zijn. Je ziet dat er een enorme verbetering in zit. Ik vind niet dat PSV veel verder is dan dat wij zijn.”