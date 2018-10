Groningen-keeper moet weer door het stof: ’Voel me ontzettend slecht’

De doelman ging bij de tweede tegentreffer opzichtig in de fout en ook bij het eerste doelpunt was zijn optreden twijfelachtig. „Ik neem het mijzelf heel erg kwalijk. Het is een hele grote fout en daar heb ik net in de kleedkamer mijn excuses voor aangeboden”, zei de keeper tegen FOX Sports.

Bekijk ook: Subtopper Heracles vergroot ellende Groningen

„Ik voel me er ontzettend slecht bij. Ik ben keeper geworden om punten te pakken. Nu ben ik de schlemiel en moet ik ook op de blaren zitten.” Groningen zakte door het verlies naar de laatste plaats in de Eredivisie.

Gifemmer

„Het lijkt wel of we een hele gifemmer moeten leegdrinken in plaats van een gifbeker”, aldus coach Danny Buijs, die niet van plan is de hoop op te geven. „Bij tegenslag moet je elkaar steunen en overeind krabbelen. Op dit niveau krijg je niets cadeau. We zullen het zelf moeten afdwingen.” FC Groningen ontvangt zaterdag koploper PSV, dat nog zonder puntenverlies is.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie.