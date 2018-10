Opmars Luiten gestuit door slechte weer

Hij moest na veertien holes van de baan af vanwege de slechte weersomstandigheden. Luiten stond op dat moment op een dagscore van -4 dankzij vier birdies. Met een totaalscore van -2 neemt Luiten voorlopig de gedeelde veertiende plaats in. Als het weer in Zuid-Spanje het toelaat, wordt het ingekorte toernooi op maandag voltooid.

Laatste omloop

Luiten maakt in Sotogrande zijn rentree na een polsoperatie. Het is zijn eerste toernooi sinds eind mei. Door het aanhoudende noodweer in Andalusië moest het spel op alle dagen herhaaldelijk worden stilgelegd. De wedstrijdleiding besloot zaterdag al het toernooi in te korten van 72 naar 54 holes. Luiten stelde zaterdag met een rondje van 71 slagen zijn startbewijs voor de laatste omloop veilig. „De cut halen na vijf maanden niet spelen, daar mag ik zeker tevreden mee zijn”, liet hij verheugd weten.

De Spanjaard Sergio Garcia leidt nog altijd met een totaalscore van -10. De titelhouder moet maandag nog elf holes spelen.