Wild pakt wereldbekergoud op omnium

De Nederlandse wielrenster (36) verdedigde haar eerste plek in de afsluitende puntenkoers met succes. Wild is de regerend Europees en wereldkampioen op het omnium. Ze had eerder de afvalkoers gewonnen en was tweede geworden op de scratch en vierde in de temporace.

Wild kwam uit op 125 punten en daarmee bleef ze de Italiaanse Letizia Paternoster (116) en de Britse Neah Evans (109) punten voor. Het is de eerste gouden medaille in dit wereldbekerweekend voor Nederland.