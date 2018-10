Blunderende Jurjus helpt Fortuna aan zege

De vorig seizoen gepromoveerde Limburgse club versloeg De Graafschap met 3-1, de tweede overwinning dit seizoen voor de Noord-Limburgers.

Gestopte penalty

Het elftal van trainer René Eijer kwam in de 38e minuut op voorsprong via Lazaros Lamprou. Fortuna had in de eerste helft verder weg kunnen lopen bij De Graafschap, maar Lisandro Semedo zag zijn strafschop worden gestopt door Hidde Jurjus. De van PSV gehuurde doelman is vaker succesvol bij penalty’s. Jurjus keerde in de Eredivisie vier van de acht strafschoppen die tegen hem genomen werden.

De misser van Semedo werd voor Fortuna extra pijnlijk toen Youssef El Jebli kort na rust via een fraaie individuele actie gelijkmaakte. Fortuna hield toch drie punten over aan het duel, omdat Jurjus in de slotfase juist opzichtig in de fout ging.

De keeper had de bal klem moeten pakken na een zacht schot van Andre Vidigal. Hij liet de bal echter los, waarna Lamprou scoorde. Branislav Ninaj zorgde voor de 3-1 eindstand.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Eredivisie.