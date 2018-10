Lavreysen zilver, Hoogland brons op sprint

De 21-jarige Brabander werd verslagen door wereldkampioen Matthew Glaetzer uit Australië in de beslissende derde heat van de finale. De derde sprint tussen de twee was lang, net als de tweede heat die Glaetzer eveneens had gewonnen. Eenmaal op snelheid lukte het Lavreysen, de nummer 3 van het afgelopen EK, niet meer om de Australiër voorbij te komen.

Jeffrey Hoogland had kort daarvoor brons veroverd op de sprint. In de strijd om de derde plaats versloeg de Europees sprintkampioen twee keer de Pool Mateusz Rudyk.

Van Riessen

Laurine van Riessen heeft goud veroverd op de keirin. De 31-jarige baanwielrenster uit Leiden ging de sprint met nog twee ronden te gaan van kop af aan en hield stand. Ze bleef de Russin Daria Sjmeleva en Lee Wai Sze uit Hongkong voor.

De Belgische wereldkampioene op de keirin, Nicky Degrendele, kwam vlak voor de finish hard ten val. Ze moest aan haar verwondingen worden behandeld en werd per brancard afgevoerd.

Op de koppelkoers eindigden Jan Willem van Schip en Wim Stroetinga als tiende. De zege was voor het Deense koppel Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv. Mylène de Zoete bezette op de scratch de negende positie. De Australische Ashlee Ankudinoff pakte het goud.