Bertens begint WTA Finals als nummer 9

Dat is de hoogste plaats ooit voor de Nederlandse op de mondiale ranking. De Roemeense Simona Halep blijft de nummer 1 op de zondag gepubliceerde lijst van de WTA.

Wozniacki levert plaats in

Halep meldde zich afgelopen week af voor de WTA Finals, waar de beste acht tennissters van het jaar aan meedoen. Bertens viel daar net buiten, maar mag als vervangster van Halep toch meedoen. De Wateringse begint het toernooi maandag met een partij tegen de Duitse Angelique Kerber, die op de wereldranglijst is gestegen van plaats 3 naar 2. De Deense Caroline Wozniacki leverde juist een plek in.

Bertens, die afgelopen week in Moskou in de tweede ronde strandde, profiteert van de terugval van Julia Görges. De Duitse leverde vijf plekken in en vindt haar naam nu terug op positie 14.