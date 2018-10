Finnegan opvolger Urbanus bij Amsterdam Pirates

De geboren Amerikaan keert daarmee terug naar de ploeg waarover hij in 2002 en 2003 ook al de leiding had in de hoogste honkbalafdeling. De laatste vijf jaar was Finnegan één van de coaches van het tweede team van Pirates, dat uitkomt in de overgangsklasse. In dat team begeleidde hij in die periode jonge spelers, waarvan een aantal doorstroomde naar de hoofdmacht.

Urbanus leidde Amsterdam Pirates vijf jaar, maar maakte twee weken geleden zijn afscheid bekend omdat hij het coachen niet meer kan combineren met zijn werk. Begin oktober speelde Amsterdam in de Holland Series om de nationale honkbaltitel, maar verloor de titelstrijd tegen Curaçao Neptunus. De 58-jarige Finnegan is ruim dertig jaar in Nederland als coach actief en was in het verleden verbonden aan ondermeer Run ’71, De Volewijckers en Badhoevedorp.

De laatste jaren was hij ook nauw betrokken bij Diamonds Amsterdam Baseball Academy, waar hij als instructeur en coach leiding gaf aan talentvolle jeugdhonkballers.