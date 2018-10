Verstappen tweede in Amerika, Hamilton moet wachten op wereldtitel

Max Verstappen, die als achttiende was gestart, behaalde een razend knappe tweede plaats. Kimi Räikkönen zegevierde verrassend in de Verenigde Staten. Hamilton finishte in Austin als derde, en dat was niet genoeg om zijn vijfde wereldtitel te winnen. Sebastian Vettel, zijn enige overgebleven concurrent, kwam als vierde over de streep, waardoor de strijd nog niet gestreden is.

Als Hamilton de GP van Austin zou winnen en Vettel op de derde plaats of lager zou eindigen, was de wereldtitel voor Hamilton een feit. Bij een tweede plaats zou Vettel niet hoger dan de vijfde positie mogen finishen. In Mexico krijgt Hamilton volgende week opnieuw een kans om het af te maken.

Max Verstappen Ⓒ AFP

Waar de Brit in Amerika vanaf poleposition vertrok, startte Max Verstappen als achttiende. De coureur van Red Bull reed zaterdagavond op de kerbstones de ophanging van zijn auto kapot en daardoor moest hij al na Q1 de strijd staken.

Gridstraffen

De Limburger kwam zo uiteindelijk tot een vijftiende tijd, schoof door de gridstraffen van Pierre Gasly en Brendon Hartley twee plaatsen op, maar kreeg op de dag van de race zelf ook nog een gridstraf van vijf plaatsen omdat zijn team genoodzaakt was om de versnellingsbak te vervangen.

Bekijk ook: Verstappen nog verder naar achteren

Lewis Hamilton Ⓒ AFP

Hamilton startte van poleposition, maar raakte de eerste plaats na de start meteen kwijt aan Räikkönen. Het geduw en getrek in de beginfase van de race leverde de nodige slachtoffers op. Romain Grosjean en Fernando Alonso moesten al snel de strijd staken, terwijl Verstappen juist profiteerde. Binnen no-time stoomde de Limburger vanaf de achttiende plaats op naar P7.

Ricciardo valt uit

De Red Bull-coureur kreeg vervolgens ook Carlos Sainz en Nico Hülkenberg te pakken en kreeg P4 in handen na het uitvallen van ploeggenoot Daniel Ricciardo. De auto van de Australiër viel ineens stil, waarna Ricciardo vloekend en tierend de strijd staakte.

Supersofts

Na zo’n twintig ronden probeerde Hamilton Räikkönen te passeren, maar de Fin gaf geen duimbreed toe. Pas toen de verrassende leider in de race de pits in ging - na 22 ronden - heroverde Hamilton de leiding in de wedstrijd. Kort daarna ging ook Verstappen de pits in en wisselde de softs voor supersofts. Valtteri Bottas deed niet veel later precies het tegenovergestelde, maar kwam vervolgens pas ná Verstappen de baan op.

Iets over de helft van de race kreeg ook Charles Leclerc de opdracht om de race te beëindigen, nadat hij in de beginfase geraakt was door de al eerder uitgevallen Grosjean. Vettel, die van P5 was gestart maar door een touché met Ricciardo achterop was geraakt, reed zich langzaam maar zeker weer naar voren.

Spannend slotstuk

Na 38 ronden ging Hamilton voor de tweede keer naar binnen, wisselde van softs en kwam voor Vettel als vierde de baan weer op. Kort daarop passeerde de Brit Bottas richting P3, achter Räikkönen en Verstappen, die inmiddels de tweede plaats in handen had.

Hamilton naderde Verstappen, die op zijn beurt leider Räikkönen in het vizier had, waardoor het slotstuk van de race ontzettend spannend werd. Op ruim twee ronden van de race leek de Hamilton Verstappen te passeren, maar de Nederlander verdedigde uiterst knap zijn tweede plaats.

De strijd in Austin kende een fantastisch einde, met Räikkönen, Verstappen en Hamilton die kort achter elkaar over de finish kwamen. Een uiterst knappe prestatie van de Nederlander, die na afloop straalde met zijn behaalde tweede plaats. Het was al zijn achtste podiumfinish van dit jaar, terwijl Räikkönen zijn eerste overwinning behaalde na liefst 113 (!) races.

De laatste keer dat de Fin een zege noteerde was in Australië, medio 2013.