Germaine de Randamie (39) kondigt UFC-rentree aan

Dat zou betekenen dat De Randamie na drie jaar afwezigheid haar rentree maakt op het mondiale podium. The Iron Lady vocht in november 2020 haar laatste partij en een jaar later moest door een blessure een streep door haar partij tegen Aldana in UFC 268. Vervolgens bracht De Randamie het mooie bericht in verwachting te zijn van haar zoontje, van wie zij in maart beviel.

De Randamie ging vijf weken na de bevalling alweer in training en trapt inmiddels al maanden het gaspedaal vol in voor een terugkeer. „Er brandt een vuurtje in mij, dat je niet kunt wegnemen”, zegt De Randamie, die haar moeder- en vechtershart samengesmolten ziet. „Ik wil de kleine man trots maken.”

De Randamie staat als voormalig kampioene op 10 zeges en 4 nederlagen in de UFC. Daarvoor was zij de kickbokslegende die al haar 46 partijen won, waarvan 30 keer met een knock-out.