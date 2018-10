Zonderland hoopt op goede wifi in Doha

Sinds de geboorte van zijn zoon Bert Eize hoopt de specialist op rekstok dat de internetverbinding in het atletenhotel goed is. „Zo kan ik op Facetime tenminste iedere dag onze zoon zien.”

Niets te klagen

In Doha, waar de Nederlandse turnploeg donderdag aan de wereldkampioenschappen begint, heeft Zonderland tot zijn grote tevredenheid niets te klagen, zo vertelde hij opgelucht na de podiumtraining van dit weekeinde.

De Vliegende Dokter kreeg van bondscoach Bram van Bokhoven toestemming om een dag later af te reizen naar Qatar, zodat hij een dag langer bij de boreling kon zijn. Zonderland is nog altijd vol van de gezinsuitbreiding, die naar eigen zeggen een nieuwe dimensie aan zijn loopbaan geeft. „Ik kan het nog steeds niet bevatten. Natuurlijk kijk ik uit naar het WK. Maar ook naar het moment dat ik terug naar huis kan.”

Revancheren

In het Emiraat hoopt Zonderland zich te revancheren voor de WK-finale van vorig jaar in Montréal. Na een merkwaardige misser in zijn rekoefening zwaaide hij een rondje aan één arm. Dat kostte hem goud.

„Ik hoop natuurlijk op een oefening zonder fouten. Vorig jaar was het toch een goed WK voor me omdat ik voor het eerst in twee jaar weer topfit was. Het was een rare fout, maar ook wel ’cool’. Maar dit jaar wil ik een normale oefening laten zien.’’