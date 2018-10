Verstappen: ’Schoen kapot door harde doorstampen’

„Deze tweede plaats is onverwacht”, zei de Limburger. „Ik had een goede start en een goede eerste ronde. Ik kon snel terugkomen naar de vijfde, vierde plaats en had een goed tempo.”

Ultieme aanval

Verstappen streed in de slotfase met Ferrari-coureur Kimi Räikkönen die de koppositie had en met Lewis Hamilton die vlak achter hem derde lag. „Tegen het einde was het lastig om de banden heel te houden.” Twee ronden voor het einde moest de Red Bull-coureur een ultieme aanval van Hamilton afslaan. „Ik had problemen met mijn achterbanden, maar Lewis kon ook niet harder. Gelukkig kon ik hem voorblijven.”

Verstappen, gehuld in een speciaal cowboypak, had er in de slotfase flink voor moeten knokken, zei hij. „Ik heb zo hard moeten doorstampen dat mijn schoen kapot is gegaan.”

