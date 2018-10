Räikkönen blij: ’Liever eerste dan tweede’

De Fin won de Grand Prix van de Verenigde Staten, zijn eerste overwinning sinds maart 2013 in Australië. Hij moest er 113 races op wachten. Een flauwe glimlach op het podium kon er nog net van af bij de rijder van Ferrari.

Mooie strijd

„Het was een mooie en faire strijd en dat is wat de coureurs en de fans willen”, zei de 39-jarige veteraan na zijn 21e GP-triomf. „Natuurlijk ben ik blij. Ik word liever eerste dan tweede.”

Räikkönen reed een sterke race, waarin hij de basis voor zijn overwinning legde bij de start. Hij begon van de tweede startplek, maar haalde in de eerste bochten Lewis Hamilton in en nam de leiding. De Brit van Mercedes kwam later in de race weer even terug aan kop, maar hij moest twee keer van banden wisselen, terwijl de routinier van Ferrari aan één pitstop genoeg had. „Het was een mooi weekend. Ik had helemaal niets te klagen over de auto.”