Icardi beslist Milanese derby in blessuretijd

In Stadio Guiseppe Meazza versloeg Inter rivaal AC Milan diep in blessuretijd met 1-0. Maurio Icardi strafte een moment van onoplettendheid in de defensie van Milan genadeloos af: 1-0.

Inter had zeker in de eerste helft van de 222e editie van de 'Derby della Madonnina' het betere van het spel. Dat leverde kansen op voor de Argentijnse spits Icardi. Ook Stefan de Vrij had een goede mogelijkheid op de 1-0. Een schot van hem belandde op de paal. Van beide ploegen werd daarnaast een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft creëerden beide ploegen veel minder mogelijkheden. Inter probeerde het nog met invallers Antonio Candreva en Keita Baldé, maar één moment van Icardi in blessuretijd zorgde voor de beslissing.

Inter is door de zege gestegen naar de derde positie in de Serie A. De tegenstander van PSV in de Champions League heeft negentien punten, zes minder dan koploper Juventus. De ploeg uit Turijn verspeelde zaterdag tegen Genoa voor het eerst punten. Het duel eindigde in 1-1. Napoli won met 3-0 bij Udinese en liep twee punten in. De ploeg uit Napels heeft twee punten meer dan Inter.

Fiorentina kwam eerder op de avond niet verder dan 1-1 tegen Cagliari en staat zesde met veertien punten. Jordan Veretout bracht de club uit Florence na een uur uit een strafschop op voorsprong. Leonardo Pavoletti zorgde negen minuten later voor de gelijkmaker. Kevin Diks bleef bij Fiorentina de hele wedstrijd op de bank.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Serie A.