Tadic: ’Had veel meer te verliezen dan ik kon winnen’

„Juist na een gemiste strafschop wil ik zo snel mogelijk het goede gevoel hebben. Ik heb veel vertrouwen in mezelf, maar als je een paar penalty’s hebt gemist, denk je: Come on, score a goal. En ik houd ervan om mijn verantwoordelijkheid te pakken”, aldus Tadic, die namens Ajax bij Dinamo Kiev ook al miste, maar nu feilloos de 0-3 aantekende. „Ik was niet extra zenuwachtig, wilde de bal alleen in het net schieten.”

Hele wereld over

De gemiste strafschop in Boekarest – ver naast én ruim over – ging de hele wereld over. ,Ik wachtte op de beweging van de keeper, wilde de bal in de andere hoek schieten, maar het veld was slecht en vlak voordat ik trapte, rolde de bal ietsjes weg”, aldus Tadic. „Ik ben normaal gesproken niet zo van de excuses. En ook deze bal had er gewoon in gemoeten.”

Een complicerende factor in Heerenveen was dat Pol van Boekel uitgebreid overleg voerde met VAR Jeroen Manschot en de wachttijd, nadat Kasper Dolberg met een schouderduw was gevloerd, bijna opliep tot twee minuten. „Dit was wellicht wel een van mijn moeilijkste penalty’s ooit”, aldus Tadic, die een schouderklopje gaf aan alle penaltynemers wereldwijd.

„Zoals iedereen die een strafschop nam, had ik veel meer te verliezen dan ik kon winnen. Het rare is dat iedereen verwacht dat je een doelpunt maakt. Maar zo makkelijk is dat niet. Kijk maar hoe veel penalty’s er elke week misgaan.”

Oefenen

Het is voor Tadic bijna standaard de afsluiting van een training: strafschoppen oefenen. „Dat helpt, maar elke bal is anders”, doelde hij op de Adidas-ballen, waarmee Ajax traint en de Derbystar, waarmee in Friesland werd gevoetbald. „Deze bal was heel licht en dan moet je hem zachtjes raken. Bij zwaardere ballen kun je meer power geven.”

De Derbystar kon hem in elk geval niet bekoren. „Als een bal zo licht is, kun je hem veel moeilijker controleren. Zelfs Lasse Schöne vindt deze bal niks”, verwees hij naar de maker van de prachtige 0-1. „We hebben het daar vaak over. De Champions League-bal (Adidas, red.) is de beste en Nike is ook heel goed. Daarmee kun je precies doen wat je wilt. Met de bal tegen Heerenveen kun je alleen van heel ver schieten. Sta je dichtbij dan gaat hij over. Honderd procent.”