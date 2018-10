Valentijn Driessen: Eredivisie hoopt op Feyenoord

Valentijn Driessen Ⓒ Telesport

Wie er nog aan twijfelde; niets of niemand in de Eredivisie lijkt PSV en Ajax uit hun evenwicht te krijgen. Feyenoord is Neerlands hoop in bange dagen als de bekerwinnaar en houder van de Johan Cruijff Schaal zondag op bezoek gaat in de Johan Cruijff ArenA. De probleemloze 3-0 overwinning thuis tegen PEC Zwolle, met een uurtje fatsoenlijk veldspel, geeft Feyenoord hoop dat er misschien toch wat mogelijk is bij Ajax.