PSV-verdediger speelt ’gewoon’ met breuk

De Duitse verdediger speelde tegen FC Emmen (6-0) met gips om zijn linkerhand. Schwaab brak bijna twee weken geleden in het Champions League-duel met Internazionale zijn hand na een botsing met Jeroen Zoet, waaruit de beslissende 1-2 voor de Italianen viel. Schwaab speelde die wedstrijd wel gewoon uit.

Drie dagen later miste de gewaardeerde kracht van PSV toen wel het competitieduel met VVV-Venlo, mede door een griepje. Tegen Emmen was Schwaab weer van de partij. De manier waarop zijn hand was ingepakt, was geen gevaar voor tegenstanders, zo werd beoordeeld.