Van Bommel in winter waarschijnlijk naar Qatar

De bestemming in het Midden-Oosten is de eerste optie voor de Eindhovenaren. De trainingsfaciliteiten zijn uitstekend en de ploeg van Mark van Bommel hoopt een of meerdere interessante tegenstanders te kunnen strikken. Dat laatste is een absolute voorwaarde voor de regerend landskampioen om daadwerkelijk naar Qatar af te reizen.

Bayern München gaat al enkele jaren in januari naar Doha. Vorig jaar vertrok PSV in de winterstop naar Orlando en nam het deel aan de Florida Cup, het toernooi waar Ajax de komende editie van de partij is.