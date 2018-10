Red Bull-baas Horner looft Max: ’Briljant optreden’

„Dit is de klassieke Max”, zei Horner nadat de Nederlander van Red Bull vanaf de achttiende startpositie naar de tweede plaats achter winnaar Kimi Räikkönen was gereden.

„Hij geeft nooit op. Wat een wedstrijd heeft hij gereden. Ik denk dat hij na een ronde al op de negende plaats lag. Om op het eind nog om de overwinning te racen, met bovendien Lewis Hamilton op betere banden achter zich, is ongelooflijk.”

Na een mislukte kwalificatie en een gridstraf wegens het vervangen van zijn versnellingsbak moest Verstappen in het achterveld starten, maar dat bleek weer eens geen probleem. Vorig jaar was hij op het Circuit of the Americas van Austin ook al van de zestiende naar de derde plaats gereden, maar nu moest hij ook nog Hamilton, vergeefs op jacht naar een voortijdige beslissing in het wereldkampioenschap van de Formule 1, achter zich houden. „Briljant”, vond Horner. „Met Lewis meteen achter zich moest hij ook nog verdedigen. Ik denk dat hij anders in de laatste ronden nog voor de winst had kunnen gaan. Dit is waarom de mensen op televisie naar de races kijken of naar het circuit komen.”

Horner was ook verbaasd dat Verstappen de race op zijn supersoftbanden kon uitrijden. „Dat heeft misschien nog wel de meeste indruk gemaakt. Wij waren er van overtuigd dat hij nog een keer moest wisselen, maar het lukte hem.”