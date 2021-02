Nederlandse basketballers plaatsen zich weer voor EK

De basketballers stonden in de Turkse 'bubbel' halverwege de wedstrijd met 35-27 achter. Oranje nam het initiatief daarna echter over. Via een driepunter van Charlon Kloof in de zoemer nam de ploeg van Buscaglia aan het einde van het derde kwart de leiding over (49-48). In het laatste kwart liep Nederland weg bij de Kroaten. Yannick Franke was met 15 punten de topscorer.

De basketballers, die eind november hun eerste kans om zich te plaatsen voor het EK lieten liggen, deden in 2015 voor het laatst mee aan het Europees kampioenschap. Dat was toen voor het eerst in 26 jaar. Oranje sluit de EK-kwalificatie maandag af tegen Zweden, dat onderaan staat in groep D. Nederland gaat de kwalificatiereeks als nummer 2 van de poule eindigen, achter Kroatië.

Buscaglia, in 2019 aangesteld als opvolger van Toon van Helfteren, kon tegen de Kroaten geen beroep doen op de licht geblesseerde Worthy de Jong. De 32-jarige guard van Zorg en Zekerheid Leiden bleef uit voorzorg aan de kant, ook met het oog op de mogelijk cruciale ontmoeting met Zweden. De Jong zag vanaf de kant dat zijn ploeggenoten het ook zonder hem lukte om het EK te halen.

Van de acht voorgaande duels met Kroatië hadden de basketballers er slechts één gewonnen, ruim drie jaar geleden in Almere.