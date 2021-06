Max Verstappen opnieuw snel in Oostenrijk

Verstappen noteerde een tijd van 1.05,412 en was daarmee verreweg de snelste. In de ochtendtraining was hij ook al de rapste geweest. Daniel Ricciardo (McLaren) kwam het dichtste in de buurt, maar bleef ruim drie tienden van een seconde verwijderd van de tijd van de WK-leider. Daarachter volgden Esteban Ocon (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes) en Fernando Alonso (Alpine). Hamilton was tijdens zijn snellere rondje sneller dan Verstappen, maar die tijd werd geschrapt vanwege track limits.

In het tweede deel van de tweede training – waarin het zo goed als droog bleef – gingen de coureurs zoals gebruikelijk over op de longruns, de racesimulaties met het oog op zondag. Verstappen had op de hardste band even wat last van overstuur, waarop de stand van zijn voorvleugel iets werd aangepast. Ook tegen het einde van de training klaagde hij over de balans in zijn auto.

Zijn teamgenoot Sergio Pérez noteerde tijdens de tweede training de negende tijd. Valtteri Bottas, kompaan van Hamilton bij Mercedes, kwam niet verder dan de twaalfde tijd. Bottas spinde op de hardste band ook nog in de pitstraat, waarna hij door de monteurs van McLaren weer op weg werd geholpen. Het team van McLaren rapporteerde het voorval wel aan wedstrijdleider Michael Masi, vanwege het gevaar van de spin op die plek. Bottas diende zich na de training bij de stewards te melden naar aanleiding van het voorval.