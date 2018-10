Straffen voor vechtende NBA-spelers

Brandon Ingram en Rajon Rondo, beiden van de Lakers, werden respectievelijk voor vier en voor drie duels geschorst, Houston-speler Chris Paul moet twee duels toekijken terwijl het drietal ook geen salaris ontvangt over die periode.

Met nog ruim 4 minuten op de klok en een kleine voorsprong voor de Rockets maakte Ingram een overtreding op James Harden. In het daaropvolgende tumult raakten Paul and Rondo slaags. Dat begon nadat Rondo had gespuugd naar zijn tegenstander. Ingram bemoeide zich er vervolgens ook mee, waarna de vechtersbazen naar de kleedkamer werden gestuurd. Houston won het duel met 124-115.