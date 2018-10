Tagliafico en Mazraoui op schema voor Benfica

De backs lieten het duel met sc Heerenveen (0-4) vanwege lichte klachten aan zich voorbijgaan, maar liggen op schema voor de Champions League-kraker tegen Benfica.

Als het tweetal, dat in Friesland prima werd vervangen door Daley Blind en Rasmus Kristensen, vandaag de laatste test doorstaat en er morgen geen reactie is, staat niets hun meespelen in de weg.