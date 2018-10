Wéér hoofdrol voor Nijhuis en VAR

Bas Nijhuis gaf na de wedstrijd tussen PSV en FC Emmen (6-0) tekst en uitleg over liefst drie momenten die onderwerp van discussie waren in het Philips Stadion. „Ik heb absoluut geen spijt”, stelde Nijhuis naderhand.

Overtreding Hendrix

Een charge van PSV-middenvelder Jorrit Hendrix op Alexander Bannink, bij een 1-0 stand, wordt niet bestraft met een tweede gele kaart. Nijhuis: „Natuurlijk maakt hij een overtreding. Maar hij raakt de speler niet vol en gaat er voorlangs. Voor mij is dit absoluut geen tweede gele kaart. Ik kan me wel voorstellen dat je hier een eerste gele kaart voor geeft, maar eigenlijk vind ik het gewoon een overtreding. Mijn voorkeur gaat uit naar geen kaart.”

Penalty-moment Bergwijn

PSV-aanvaller Steven Bergwijn komt in aanraking met de schoen van Gersom Klok, gaat neer in het zestienmetergebied, maar de arbiter laat doorspelen. „Ik vond het zo licht en hij gaat als een stervende zwaan neer. Ik vond het geen strafschop. De VAR (Laurens Gerrets, red.) steunde mij in deze beslissing.”

Gele kaart Rosario

Kersvers international Pablo Rosario plant in de tweede helft zijn voet op de achillespees van Jafar Arias. Van een bewuste actie lijkt geen sprake. Nijhuis ontgaat het moment. „Ik was echt verbaasd, want ik had het moment gemist. De videoscheidsrechter riep mij naar de kant, en dat doet hij alleen als hij het een rode kaart vindt. Ik zie inderdaad dat Rosario te laat is, met zijn noppen omlaag komt en de speler raakt. De VAR roept mij niet voor niets. Het is dan aan mij om de goede beslissing te nemen. Als ik word geroepen voor een rode kaart, maar ik vind het geel, dan moet ik de beslissing natuurlijk wel op de goede manier afmaken.”