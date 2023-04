Wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Duplantis weer naar FBK Games

Wie de naam van Duplantis noemt kan niet anders spreken dan in superlatieven. De nog altijd pas 23-jarige Duplantis rijgt namelijk zowel indoor als outdoor het ene na het andere wereldrecord met de polsstok aan elkaar. Op dit moment staat de teller indoor op 6,22 meter van februari dit jaar, en 6,21 meter outdoor van de wereldkampioenschappen in Eugene van vorig jaar.

Duplantis staat op eenzame hoogte

Naast zijn wereldrecordprestaties wist Duplantis in 2022 meteen ook zijn eerste wereldtitel in de buitenlucht te veroveren. Daar bleef het niet bij, want datzelfde jaar mocht hij ook zijn tweede gouden EK-medaille én zijn tweede Diamond League-trofee aan zijn snel vullende prijzenkast toevoegen. Bovendien sprong Duplantis dat seizoen in maar liefst acht outdoor competities, waaronder als eerste in Hengelo, boven de zes meter.

Duplantis in actie tijdens de FBK Games. Ⓒ FBK Games

Het is dan ook niet heel verrassend dat het FBK Games meeting record polsstokhoogspringen met 6,10 meter op naam van Duplantis staat. In zijn wedstrijden is er tegenwoordig bijna altijd sprake van twee competities. Eerst die van zijn tegenstanders, die strijden om de tweede plaats en aansluitend die van hemzelf, waarbij hij vaak de lat op wereldrecordhoogte legt.

Duplantis: ‘Extra energie door enthousiast publiek FBK Games’

Na indrukwekkende optredens in 2021 en 2022 staat Duplantis alweer voor het derde achtereenvolgende jaar aan de start in Hengelo. ,,Ik heb erg positieve herinneringen aan mijn eerste keer daar in 2021, toen ik een meeting record van 6,10 meter sprong. Ook vorig jaar was het enthousiasme van het publiek in het stadion ongelooflijk. De toeschouwers juichen altijd voor me en dat creëert een bijzondere atmosfeer die me extra energie geeft. Ik kan niet wachten om terug te keren en het allemaal nog een keer te ervaren. Bovendien is het FBK-stadion een plek waar ik echt kan leveren en waar je hoog kunt springen, dus ik kijk ernaar uit om te zien wat ik dit jaar in mijn mars heb.”

Ook meeting director Ellen van Langen is vanzelfsprekend blij met de komst van de hoogvlieger. ,,Het is voor ons als wedstrijd fantastisch om een atleet als Mondo Duplantis al voor het derde jaar op rij te mogen ontvangen. Mondo springt graag in Hengelo vanwege de ambiance, maar ook omdat hij er hoog kan springen.”

Ook Femke Bol en Lieke Klaver aan de start

Eerder werden door de organisatie al Femke Bol op de 400 meter en Lieke Klaver op de 200 meter aangekondigd, waarmee de contouren van een top-deelnemersveld zich beginnen af te tekenen. De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland en maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdcyclus van veertien wedstrijden.