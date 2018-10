Bergwijn: ’Tijd dat we ook punten pakken in Champions League’

Woensdag wacht na twee nederlagen in de Champions League de cruciale ontmoeting met het eveneens puntloze Tottenham Hotspur voor eigen publiek. Bergwijn is er natuurlijk op gebrand om op dat podium te schitteren.

„Het wordt tijd dat we ook punten pakken in de Champions League. Ik heb er vertrouwen in. De afgelopen twee wedstrijden hebben we het niet eens zo verkeerd gedaan. Zeker tegen Internazionale hadden we het geluk niet aan onze zijde”, aldus Bergwijn, die van de aanvallers van PSV in de duels met FC Barcelona en Inter de beste indruk maakte.

Met inmiddels ook twee interlands voor Oranje achter zijn naam, en mooie woorden van bondscoach Ronald Koeman, zit het met zijn zelfvertrouwen wel goed. „Ik heb aan het Nederlands elftal een goed gevoel overgehouden. Het is voor mij nu zaak om dit vast te houden. In de Champions League ging het tot nu toe ook wel lekker. Maar we staan met nul punten, daar gaat het om.”

Lees hier het volledige verhaal rond de ongenaakbare scoringsmachine uit Eindhoven: