Bayern zonder Ribéry naar Athene

De Franse aanvaller heeft last van een blokkade in de wervels, meldde zijn club kort voor vertrek. Bayern München leidt in de groep samen met Ajax, beide teams hebben vier punten. De Amsterdammers nemen het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Benfica.

Bayern-trainer Niko Kovac kan wel beschikken over verdediger David Alaba. De Oostenrijker viel zaterdag in het met 3-1 gewonnen duel met VfL Wolfsburg uit met problemen aan het bovenbeen. In die wedstrijd werd Arjen Robben met twee gele kaarten uit het veld gestuurd.