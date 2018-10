Gestopte Tankink verbaast zich over dopingcontrole

Dit laat hij weten via Twitter. „Het is nog niet overal doorgekomen dat ik gestopt ben met fietsen. Zojuist terug kunnen komen van familie-uitje voor een out of competition controle. Waarbij de controleurs speciaal voor mij uit München kwamen vliegen.”

En dus adresseert hij de wielerbond UCI nog even. „Bij deze. UCI, ik ben al twee weken gestopt met fietsen.”