Buitenlandse pers lyrisch over Verstappen

Max Verstappen Ⓒ Hollandse Hoogte

AUSTIN - Max Verstappen liet zijn extreme kwaliteiten als coureur zondagavond weer zien tijdens de GP van Amerika. Van plek 18 naar 2, Driver of the Day en een prachtig gevecht met Lewis Hamilton; het was smullen geblazen voor de notoire autosportliefhebber. De buitenlandse media hebben dit ook gezien.