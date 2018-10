Bertens: klaar voor een stunt

Kiki Bertens Ⓒ Hollandse Hoogte

SINGAPORE - Het is een heerlijk weerzien met de stad Singapore voor Kiki Bertens en haar coach Raemon Sluiter. Vorig jaar rond deze tijd barstte in deze metropool bijna de bom tussen de twee. Nu staat Bertens in de mondiale toptien en mag ze in het enkelspel meedoen aan dit prestigieuze toernooi. Vandaag wil ze voor sensatie zorgen tegen de Duitse wereldtopper Angelique Kerber.