Spartak Moskou ontslaat coach

De bestuurders van de Russische topclub vinden dat hij er niet in is geslaagd na een tegenvallend seizoen met zijn team de weg omhoog weer te vinden. Carrera (54) leidde Spartak, toen nog met Quincy Promes als een van de uitblinkers, in 2017 naar de titel. Het afgelopen seizoen eindigde de club uit de hoofdstad slechts als derde.

„Spel en resultaten geven dit seizoen geen aanleiding te denken dat het beter zal gaan”, liet Spartak in een verklaring weten. Spartak verloor afgelopen weekeinde op eigen veld met 3-2 van Arsenal Tula en staat slechts zevende in de Russische Premjer Liga. De Spaanse assistent-coach Raúl Riancho neemt voorlopig de taken van Carrera over.