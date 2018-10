Mourinho op mollenjacht bij United

The Blues leken baas in eigen stadion te zijn, maar het was wel United dat met de overwinning dreigde weg te lopen door twee treffers van Anthony Martial. Pas in de 96e minuut werd het nog 2-2, waarna - na provocatie- de stoppen bij José Mourinho even doorsloegen. En The Special One is er nog altijd niet van bekomen: hij heeft de jacht op mol in zijn team geopend.

Mourinho ging vlak na de late gelijkmaker van Chelsea door het lint nadat een staflid van Chelsea hem begon te treiteren. De beveiliging moest Mourinho tegenhouden om de Londense assistent Marco Ianni niet te lijf te gaan nadat die de United-bank was komen jennen.

Nu blijkt dat The Special One al voor de aftrap op hete kolen zat. Hij was immers razend toen zijn opstelling - al voor de tweede keer - uren voor de aftrap was uitgelekt op sociale media. Vooral de verrassende basisplek van Juan Mata had de Portugees liever geheim gehouden voor Chelsea.

Volgens de Daily Mail start hij nu een intern onderzoek op de club om de mol bij Manchester United te vinden.

Mourinho ligt al een heel seizoen onder vuur bij United en lag ook al meermaals in de clinch met enkele van zijn eigen spelers, waaronder sterspeler Paul Pogba.