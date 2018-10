Swift bij Sky terug op oude nest

De dertigjarige Brit reed de afgelopen twee seizoenen voor UAE Team Emirates, daarvoor kwam hij al zeven jaar uit voor Sky. Op een overwinning in 2009 in dienst van Katoesja na stammen al zijn dertien zeges als beroepsrenner uit zijn eerdere periode bij het Engelse team. Daarbij zitten onder meer ritzeges in de Tour Down Under, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië.

De afgelopen twee jaar was winnen er niet meer bij, al werd hij knap vijfde in de wegrace van het WK van vorig jaar in het Noorse Bergen. ,,Ik ken deze ploeg van binnen en van buiten", zei Swift. ,,Ik hoop dat het voelt alsof ik niet ben weggeweest. Voor 2019 heb ik zeker nog eigen ambities, maar ik wil ook de jongeren in het team helpen. Sky heeft een ongelooflijk getalenteerde groep jonge renners, die alleen nog een beetje ervaring missen."