Bendsneyder wacht nog op operatie

De ingreep kan pas dinsdag plaatsvinden, als zijn vader is gearriveerd en schriftelijk toestemming heeft gegeven. „Het zal een kleine ingreep zijn, vooral om het bot goed bij elkaar te krijgen”, liet de onfortuinlijke Rotterdammer weten op de Nederlandse website Racesport.nl.

De 19-jarige Bendsneyder werd zondag in de Moto2-race op het circuit van Motegi getroffen door een losgeraakt onderdeel van zijn motorblok, dat zijn scheenbeen doorboorde. In de laatste ronde ontplofte de dynamo van zijn Tech 3-machine. De Nederlander kon helemaal niets doen aan het technische mankement. „Het had veel erger kunnen aflopen. Ik moet vooral de stevige laarzen bedanken die ik aanhad. Met een ander soort laars was ik verder van huis geweest.”

Zijn vader moet toestemming geven voor de operatie omdat Bendsneyder volgens de Japanse wet nog minderjarig is. Een snelle operatie is van belang, omdat vliegen met een open beenbreuk het risico op infectie of trombose vergroot.