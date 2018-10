Nominatie Hassan voor wereldatlete 2018

De Nederlandse hardloopster zit bij de tien kanshebbers op de prestigieuze prijs die de mondiale federatie IAAF heeft bekendgemaakt.

Hassan beleefde een topjaar met Europees goud in Berlijn op de 5000 meter en een Europees record op die afstand (14.22.34). Bij haar eerste serieuze poging op de halve marathon liep ze in Kopenhagen meteen een Europees record (1.05.15). Ook won ze zilver op de 3000 meter en brons op de 1500 meter bij de WK indoor in Birmingham.

De IAAF heeft een onlinestemming geopend voor de verkiezing die 12 november sluit. Dan wordt een shortlist van vijf atleten bekend.

Die prestaties van Hassan waren ook goed voor een nominatie voor de verkiezing van Europees atlete van dit jaar, maar de Europese bond maakte vorige week bekend dat Hassan niet bij de shortlist van drie zit. De Britse sprintster Dina Asher-Smith, de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam en de Griekse polsstokhoogspringster Ekaterina Stefanidi strijden om de titel van beste Europees atlete.

Asher-Smith, winnares van drie gouden medailles op de EK in Berlijn, en Thiam behoren ook tot de tien genomineerden voor de beste atlete van de wereld. Andere bekende kandidaten zijn de Zuid-Afrikaanse hardloopster Caster Semenya, de Russische hoogspringster Maria Lasitskene en de Kroatische discuswerpster Sandra Perkovic. De verkiezing is tijdens het het IAAF-gala in Monaco op 4 december.