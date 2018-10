Jong Oranje oefent tegen Duitsland

Het duel vindt plaats in het Sparda Bank Hessen Stadion in het Duitse Offenbach. Drie dagen later spelen de A-elftallen van beide landen tegen elkaar in het kader van de Nations League. Die wedstrijd is in Gelsenkirchen.

Jong Oranje beëindigde onlangs de kwalificatiereeks voor het EK, waarvoor het team van coach Erwin van de Looi zich niet wist te plaatsen. De laatste keer dat Jong Oranje en Jong Duitsland elkaar troffen was eind 2014. De Duitsers wonnen die wedstrijd in eigen land met 3-1.