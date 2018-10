Luiten nog bijna in top tien in Andalusië

Hij eindigde in zijn eerste toernooi na vijf maanden afwezigheid als elfde. De Rotterdammer sloot af met een ronde van 67 slagen, vier onder par.

Slecht weer teisterde het evenement in Sotogrande. Door de vele onderbrekingen was de organisatie genoodzaakt het toernooi in te korten van 72 naar 54 holes. Het lukte bovendien niet op zondag te finishen, waardoor de spelers op maandag hun derde en laatste ronde moesten afmaken.

Luiten kon door een hardnekkige polsblessure lang niet in actie komen. Hij onderging ook een operatie aan het gewricht. De eerste twee ronden op de Real Club Valderrama miste hij nog wat scherpte, maar de derde rondgang verliep prima. Hij tekende voor vijf birdies tegen één bogey en schoot omhoog in het klassement met een eindscore van 211 slagen (-2).

Terwijl Luiten maandag nog vier holes moest afwerken, lagen er voor de leider in het klassement Sergio Garcia nog elf holes te wachten. De Spanjaard hield met solide spel stand en kwam na een slotronde van 69 slagen uit op een eindscore van 201 slagen (-12), vier minder dan de nummer twee, de Ier Shane Lowry. Garcia won voor het derde jaar op rij het toernooi in Andalusië, dat hij zelf organiseert.

Luiten was tevreden over zijn rentree. ,,Het was een lange week om mee te beginnen na vijf maanden niet spelen, maar ik heb bij vlagen goed gespeeld en het allemaal goed bij elkaar weten te houden'', meldde hij op zijn website.