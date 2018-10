Dolberg langer bij Ajax: ’Ik ben heel erg gelukkig’

„Ik ben heel erg gelukkig bij Ajax”, aldus Dolberg. „We spraken al een tijdje over een nieuw contract en ik ben blij dat het rond is.”

Dolberg kende een moeilijke periode, waarin hij het afgelopen jaar vooral met blessures kampte. Inmiddels is de 21-jarige Deen weer fit. Op bezoek bij sc Heerenveen tekende Dolberg afgelopen zaterdag voor de afsluitende 0-4. „Ik heb het idee dat ik op de weg terug ben. Wat ik de laatste weken weer heb laten zien, moet ik nu doorzetten.”

Dolberg speelde tot op heden 85 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. In totaal scoorde hij 36 keer. Zijn debuut dateert van 26 juli 2016. Destijds maakte hij zijn opwachting in de wedstrijd tussen Ajax en PAOK Saloniki (1-1).

Ajax speelt dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Benfica. Tegen de Portugezen hoopt de ploeg van trainer Erik ten Hag de goede reeks in de Champions League voort te zetten. De eerste twee groepsduels leverden tegen AEK Athene een overwinning (3-0) en tegen Bayern München een gelijkspel (1-1) op.