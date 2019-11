Hari over gevecht met Verhoeven: ’Ik slaap niet’

Hari schoof vrijdagavond aan bij het RTL-programma Beau. „Dat wordt denk ik gezegd uit een bepaalde arrogantie. Ik weet niet waar dat op is gebaseerd”, vervolgde de 34-jarige kickbokser die in het eerdere gevecht van december 2016 in Oberhausen tegen Verhoeven nog geblesseerd moest opgeven. „Ik slaap niet, ik kijk wel en ik houd hem wel in de gaten. Ik ben voorbereid.”

Het zwakke punt van Verhoeven is volgens Hari vooral het „achteruit vechten”. „Dat is een mankement van hem. Maar dat kunnen veel vechters niet, dat is best lastig. Dat is niet iets specifieks, maar voor mij wel mooi meegenomen.” Overigens ziet Hari zichzelf niet als bad guy, het etiket dat hij mede vanwege zijn uitspattingen in het verleden en zijn inmiddels uitgezeten celstraf kreeg opgeplakt. Inmiddels is hij vader van drie dochters en stelt dat alles in het verleden veel oppervlakkiger was. „Als ik nu vecht, dan ben ik aan het vechten voor de toekomst van mijn kinderen. De motivatie die je put uit je kinderen is onverslaanbaar.”

Hari strijdt op zaterdag 21 december in het GelreDome met regerend Glory-kampioen Verhoeven om de wereldtitel binnen het kickboksen. „Ik ben liever in één ronde klaar dan in vijf ronden. Dat heeft gezorgd voor spectaculaire partijen, daar komen de mensen uiteindelijk ook voor.”

Hari stelt in gesprek met Beau dat hij in de laatste periode vooral dankbaar is geworden. „Als je ergens van wordt weggetrokken wat je heel graag doet, ik heb dat helaas door een lange gevangenisstraf gehad, dan merk je eigenlijk dat je dingen voor lief hebt genomen. Het was allemaal vanzelfsprekend. Ik ben echt blij dat ik weer mijn eigen ding kan doen. Ik ben heel dankbaar geworden. Dat is voor mij de grootste les geweest.”

